Ехавший в Гродно российский певец Кай Метов угодил в аварию под Минском

Российский исполнитель Кай Метов вчера, 18 сентября, должен был выступить на концерте в честь Дня города в Гродно. Вечером появилась информация, что выступление отменяется. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска.

Кай Метов. Фото: biographe.ru.

«Артист жив, находится в больнице. Пока другой информации о случившемся нет», — сообщил вечером, в субботу 18 сентября, канал «Гродно Плюс».

По словам самого певца, его уже осмотрели врачи, с ним все в порядке.

«Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь», — рассказал он российским журналистам.

Певец о своем состоянии после аварии подробнее сообщил телеканалу «Звезда». Артист отметил, что чувствует себя хорошо, однако свой день рождения (19 сентября) ему, по всей видимости, придется встречать в больнице.

«Я пока еще в минской областной больнице», — пояснил он.

Метов отметил, что в аварии жертв не было и никто из присутствовавших не получил серьезных повреждений.

«Небольшие ушибы, гематомы, ссадины. Но машину, конечно, повертело», — указал певец.

Музыкант объяснил, что в момент ДТП транспорт двигался по трассе Минск — Гродно, шел сильный дождь.

«Мы спешили, водитель не справился с управлением. Машина потеряла контроль и стала крутиться. Мы снесли ограждение, столб и улетели в кювет», — описал артист.

Певец признался, что в сложившейся ситуации очень приятно было получить помощь от оказавшихся поблизости людей. По его словам, рядом с местом ДТП сразу же остановились белорусские автомобили.

«Все помогли нам выкарабкаться... оказали первую помощь. Потом сразу же приехала милиция... приехала скорая», — рассказал исполнитель.

В инстаграме певца последняя фотография — с крыльца ресторана «Сябры», сделанная по пути в Гродно

Прибывшие медики оперативно доставили участников ДТП в больницу для осмотра. Позже находившиеся в салоне машины люди были перенаправлены в другое медучреждение.