Верховный суд рассмотрит иск Минюста о ликвидации общественного объединения «Говори правду»
Верховный суд 5 октября рассмотрит иск Министерства юстиции о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду». Как сообщает БелаПАН, соответствующее объявление размещено на сайте суда.
Общественное объединение, позиционирующее себя как «движение за мирные перемены», было зарегистрировано 15 мая 2017 года. Этому предшествовала кампания с таким же названием, стартовавшая в 2010 году. Ее возглавил поэт Владимир Некляев. В том же году он принял участие в президентских выборах и, по официальным данным, получил 1,78% голосов. Был арестован и обвинен в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года осужден на два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.
В мае 2015 года кампанию возглавил Андрей Дмитриев. На президентских выборах-2015 «Говори правду» в составе оппозиционной коалиции выдвинула Татьяну Короткевич. Официально получила 4,44% голосов, заняв второе место.
Дмитриев баллотировался на выборах-2020 (1,21% голосов).
Нынешние сопредседатели объединения «Говори правду» Дмитриев и Короткевич пока не прокомментировали иск Минюста.