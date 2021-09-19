Верховный суд рассмотрит иск Минюста о ликвидации общественного объединения «Говори правду»

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Верховный суд 5 октября рассмотрит иск Министерства юстиции о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду». Как сообщает БелаПАН, соответствующее объявление размещено на сайте суда.

 

Фото: euroradio.fm.

 

Общественное объединение, позиционирующее себя как «движение за мирные перемены», было зарегистрировано 15 мая 2017 года. Этому предшествовала кампания с таким же названием, стартовавшая в 2010 году. Ее возглавил поэт Владимир Некляев. В том же году он принял участие в президентских выборах и, по официальным данным, получил 1,78% голосов. Был арестован и обвинен в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года осужден на два года лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

В мае 2015 года кампанию возглавил Андрей Дмитриев. На президентских выборах-2015 «Говори правду» в составе оппозиционной коалиции выдвинула Татьяну Короткевич. Официально получила 4,44% голосов, заняв второе место.

Дмитриев баллотировался на выборах-2020 (1,21% голосов).

Нынешние сопредседатели объединения «Говори правду» Дмитриев и Короткевич пока не прокомментировали иск Минюста.

 

 
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Тэги: Говори правду ликвидация общественного объединения Персона: Андрей Дмитриев Татьяна Короткевич Владимир Некляев

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