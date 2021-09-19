«На пользу национальному примирению». Посол Ватикана призвал ускорить освобождение заключенных

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич во время общебелорусских торжеств в честь Матери Божьей Белыничской, которые 17—18 сентября проходили в Белыничах (Могилевская область), приветствовал принятое накануне решение властей освободить 13 заключенных и призвал их ускорить этот процесс, сообщает catholic.by .

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич. Фото: Виталий Полиневский / catholic.by.

Представитель папы римского Франциска возглавил главную святую мессу во второй день торжеств, приуроченных к 260-летию коронации иконы Матери Божьей Белыничской папскими коронами и 30-летию восстановления в Беларуси структур католического костела.

«Я также благодарен властям, которые решили в День народного единства объявить амнистию, освободив 13 человек из заключения. Необходимо ускорить этот процесс, чтобы позволить семьям объединиться и вернуться на работу и в свои святыни. Это, без сомнения, пойдет только на пользу процессу национального примирения в стране ради общего блага», — заявил ватиканский дипломат.

В сообщении отмечается, что призыв апостольского нунция идет в русле слов папы Франциска, произнесенных им во время молитвы «Ангел Господень» 18 августа 2020 года, в начале общественно-политического кризиса в Беларуси: «Мои мысли направляю к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Богородицы, Царицы мира».

В списке политзаключенных, который составляют правозащитники, остается 675 фамилий. Часть арестованных участников протестов против фальсификации итогов президентских выборов не имеют такого статуса.