Павла Северинца перевели в колонию № 17 в Шклове

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Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца этапировали в исправительную колонию № 17 в Шклове.

Об этом в своем фейсбуке сообщила жена политзаключенного Ольга Северинец.

«Сегодня этапировали нашего дорогого Павла Северинца. Его новое место — это город Шклов, ИК-17, там, где сидел Витольд Ашурок. Письма теперь надо писать туда, ближайшие две недели с пометкой “карантин”, позже станет известен отряд», — написала Ольга Северинец.

25 мая Могилевский областной суд приговорил Северинца к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Политика обвинили в организации массовых беспорядков. Суд проходил в закрытом режиме.

27 августа Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Павла Северинца на приговор и оставил решение Могилевского областного суда в силе.

Северинец находится в неволе с 7 июня 2020 года. Его задержали, когда он возвращался с пикета на столичном Комаровском рынке.

 

 

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Тэги: дело Северинца Персона: Витольд Ашурок Ольга Северинец Павел Северинец

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