Павла Северинца перевели в колонию № 17 в Шклове
Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца этапировали в исправительную колонию № 17 в Шклове.
Об этом в своем фейсбуке
«Сегодня этапировали нашего дорогого Павла Северинца. Его новое место — это город Шклов, ИК-17, там, где сидел Витольд Ашурок. Письма теперь надо писать туда, ближайшие две недели с пометкой “карантин”, позже станет известен отряд», — написала Ольга Северинец.
25 мая Могилевский областной суд приговорил Северинца к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Политика обвинили в организации массовых беспорядков. Суд проходил в закрытом режиме.
27 августа Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Павла Северинца на приговор и оставил решение Могилевского областного суда в силе.
Северинец находится в неволе с 7 июня 2020 года. Его задержали, когда он возвращался с пикета на столичном Комаровском рынке.