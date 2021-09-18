Моравецки: в Беларуси находится более 10 тысяч мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву

В Беларуси находится более 10 000 мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецки на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.

«Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», — приводит слова Моравецкого Delfi .

Он считает, что минский режим осуществляет против Литвы и Польши «провокацию, которая была инспирирована в Москве».

В свою очередь Шимоните отметила, что страны охраняют границу, которая является не только границей Литвы или Польши, а границей всего Евросоюза. Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять довольно длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это «довольно серьезный вызов».

«К сожалению, нам приходится принимать меры по возведению физического барьера на границе. Очевидно, что одни только умные системы, которые очень подходят, чтобы ловить контрабандистов, не вполне годятся в случае такой гибридной атаки», — сказала она.