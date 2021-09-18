На Немиге в Минске установят памятник митрополиту Филарету

Выбран эскиз памятника митрополиту Филарету. Памятник хотят установить в Минске возле Свято-Духова кафедрального собора на Немиге.

На конкурс, объявленный в июне, прислали 11 работ. Республиканский художественный экспертный совет признал лучшим проект, который разработал коллектив авторов под руководством Андрея Хотяновского.

На этом эскизе митрополит Филарет стоит возле царских врат, ведущих в главный иконостас храма, и благословляет крестом верующих.

Также утвержден эскиз памятника митрополиту Филарету в Слуцке. Автор — скульптор Павел Лук.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет умер в январе этого года в возрасте 85 лет. Белорусскую православную церковь он возглавлял 35 лет.

Фото church.by