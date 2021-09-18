Оператор A1 с октября повышает тарифы

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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 1 октября повысит тарифы на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе компании.

Увеличится размер абонентских плат тарифных планов для физических и юридических лиц, стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, стоимость услуг роуминга, международных вызовов, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги.

«Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Без изменений останется стоимость интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, стоимость внутрисетевых минут, минут в другие сети, а также стоимость SMS и MMS на большинстве действующих тарифных планов для физлиц.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются.

 

 

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Тэги: А1 Беларусь

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