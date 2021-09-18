Жителю Витебска дали 9 лет колонии по протестным статьям

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К девяти годам колонии усиленного режима приговорен житель Витебска Сергей Думава, сообщает «Віцебская вясна».

Сергея Думаву выводят из зала суда

Думаву задержали 22 марта за расклейку стикеров. При обыске в его гараже нашли дымовые шашки, страйкбольные гранаты, петарды, металлический трафарет герба «Погоня», металлические шипы.

Следствие заявило, что все эти предметы мужчина собирался использовать «для разжигания агрессивности толпы с целью вовлечения в насилие над личностью с осуществлением погромов, поджогов, уничтожения имущества и вооруженного сопротивления».

Мужчину обвиняли в организации массовых беспорядков; обучении или иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках; осквернении зданий циничными надписями или изображениями.

Суд признал Сергея Думаву виновным по всем статьям.

 

 

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Тэги: политический приговор Персона: Сергей Думава Город: Витебск

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