Тихановская: россияне нашли бы лучшее применение тем 150 млрд долларов, которые Москва потратила на поддержание Лукашенко

Для многих представителей власти и бизнеса России Александр Лукашенко «хоть и не самый приятный, но привычный партнер», поскольку «принято думать, что он олицетворяет стабильность», однако «единственная стабильность, которую он все еще может предложить, — это стабильность репрессий и беззакония, в том числе в экономике и бизнесе».

Такое мнение высказала лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская, выступая 17 сентября на онлайн-конференции инициативы «Белорусско-российский экспертный диалог», сообщает БелаПАН.

«Режим продолжает подписывать дорожные карты, а белорусы продолжают отстаивать свой суверенитет. Поэтому я хочу напомнить, что новая власть может не признать договоренности Лукашенко», — заявила Тихановская.

Она перечислила принципы, на которых белорусская демократическая власть будет выстраивать отношения с российскими партнерами: верховенство права, прозрачность и открытость договоренностей, развитие конкуренции и отсутствие специальных условий для приближенного к властям бизнеса.

«Беларусь станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров, — подчеркнула Тихановская. — Уверена, что граждане России нашли бы лучшее применение тем 150 млрд долларов, которые российский бюджет потратил на поддержание режима за последние 27 лет».