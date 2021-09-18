В Беларуси создано восемь участков для голосования на выборах в Госдуму РФ

Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Беларуси, смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ на восьми избирательных участках, расположенных в Минске и других городах страны.

С 17 по 19 сентября голосование проходит в Минске в здании посольства РФ, в Бресте — в здании генконсульства России, в Островце (Гродненская область) — в здании информационного центра БелАЭС.

Кроме того, 19 сентября граждане РФ смогут проголосовать в Гродно и Витебске — в городских центрах культуры, в Гомеле — в Российском центре науки и культуры, в Могилеве — в лицее Белорусско-Российского университета, в Бобруйске — в Могилевском областном театре драмы и комедии.

Избирательные участки начнут работу в 08:00, а закроются в 20:00.

Госдума восьмого созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Всего в Беларуси на консульском учете состоит порядка 60 тысяч российских граждан, которые наделены избирательном правом, отмечает БелаПАН.