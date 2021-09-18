В Малорите обнаружены тела супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями

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Днем 17 сентября в милицию поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Радужной в Малорите 71-летнего мужчины и 64-летней женщины без признаков жизни с огнестрельными ранениями.

По одной из версий, мужчина застрелил из пистолета свою жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Место происшествия осмотрено следователями и экспертами, сообщает СК.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК — убийство при отягчающих обстоятельствах.

 

 

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Тэги: убийство самоубийство Город: Малорита

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