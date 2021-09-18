18 сентября на границе с Литвой не будут оформлять транспорт

До вечера 18 сентября по всей белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт из-за работ на литовской стороне, сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

«По сообщению литовской стороны, 18 сентября 2021 года с 09:00 до 22:00 будут обновляться информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. Оформление транспорта сопредельной стороной осуществляться не будет», — говорится в сообщении ГТК.