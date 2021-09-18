Лукашенко: Белосток и Вильно — белорусские земли, но мы же об этом не говорим

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Выступая 17 сентября в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства» Александр Лукашенко назвал находящийся в составе Польши с 1945 года Белосток и столицу Литвы Вильнюс белорусскими землями.

«Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли. Что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим», — сказал Лукашенко.

Как напоминает БелаПАН, мероприятие было приурочено к отмечавшемуся впервые государственному празднику День народного единства. Он учрежден указом Лукашенко и приурочен к событиям 17 сентября 1939 года.

В тот день Красная армия начала поход на Польшу, в результате которого к БССР было присоединено большинство земель Западной Беларуси, с 1921 года находившихся в составе польского государства на основании Рижского договора. В результате Польша была поделена между СССР и гитлеровской Германией до начала войны между ними 22 июня 1941 года.

 

 

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Тэги: день народного единства 17 сентября Персона: Александр Лукашенко

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