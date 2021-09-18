Генсек «Репортеров без границ» призвал ЕС использовать все возможности для помощи белорусским журналистам

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«Потрясающей гражданской и профессиональной мобилизации белорусских журналистов должна соответствовать пропорциональная финансовая и политическая мобилизация прежде всего Европейского союза».

Об этом заявил генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар, который 17 сентября встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, находящейся во Франции с четырехдневным визитом (15—18 сентября).

Делуар призвал ЕС использовать «все свои финансовые и материальные возможности» для помощи белорусским медиа и журналистам.

«Наши журналисты критически нуждаются в помощи из спецфонда ЕС, в частности, для их переезда и юридической защиты, — заявила Светлана Тихановская. — Защита журналистов важна во всем мира, но особенно в Беларуси, где они — мишень силовиков, которые мешают им снимать и сообщать о происходящем. Без них мы никогда не узнаем правду о ситуации».

По информации пресс-службы демлидера, в ходе ее визита в штаб-квартиру «Репортеров» обсуждены также возможности организации конференции о свободе прессы в Беларуси с приглашением политиков, чиновников, представителей СМИ; увеличения помощи вынужденным переезжать свободным медиа.

 

 

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Тэги: Репортеры без границ давление на журналистов Персона: Кристоф Делуар Светлана Тихановская

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