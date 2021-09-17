На субботу объялен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодно явлении.

Фото носит иллюстративный характер

Про прогнозам синоптиков, 18 сентября ночью по Гродненской и Брестской областям ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах страны — ливни; и усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

В столице утром и днем ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, днем — временами ливни.

 

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Тэги: прогноз погоды

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