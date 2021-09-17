В Беларуси за прошедшие сутки зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.979 пациентов с COVID-19 (новый рекорд), выписано 1.396 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото pixabay.com

Зарегистрировано 12 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

В предыдущие сутки было зафиксировано 1.967 новых случаев коронавирусной инфекции, 15-го — 1.923, 14-го — 1.630, 13-го — 1.888, 12-го — 1.907, 11-го — 1.887.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 512.460 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 500.051 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. Предыдущий официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерли 3.978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30.626 тестов на COVID-19 (днем ранее 27.386). Всего проведено 8.149.596 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 852 тыс. человек. Более 1 млн 516 тыс. из них прошли полный курс вакцинации.

В частности, в Брестской области полный курс вакцинации прошли более 186,1 тыс. человек, в Витебской — более 162 тыс., Гомельской — более 268,4 тыс., Гродненской — более 160,8 тыс., Минской — более 177,8 тыс., Могилевской — более 171 тыс., в Минске — более 342 тыс. Завершили курс вакцинации более 47,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств.

Подписывайтесь и читайте нас в