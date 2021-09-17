ГАИ «отработает» трассу М-6 в Минском и Воложинском районах

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Госавтоинспекция на протяжении четырех дней проведет «массированную отработку аварийно-опасных участков» трассы М-6 Минск — Гродно — граница  Польша (Брузги).

Негласный и смешанный контроль инспекторы будут вести в Минском и Воложинском районах с 16 часов 17 сентября до 12 часов дня 20 сентября, сообщили в ГАИ. Они будут вычислять водителей, которые «не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров с нарушениями ПДД (в первую очередь — детей), нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы».

Особое внимание — к пьяным за рулем, бесправникам, пешеходам без фликеров.
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Тэги: М6 ГАИ

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