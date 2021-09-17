Церемония закрытия учений «Запад-2021» пройдет 17 сентября

Церемония закрытия совместных стратегических учений «Запад-2021» пройдет 17 сентября на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне (Барановичский район), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ожидаются выступления министра обороны Беларуси Виктора Хренина, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Истракова, заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана Виктора Житника.

В ходе церемонии участников учений, добившихся наилучших результатов, наградят.

Будет организовано прохождение колонн техники подразделений, задействованных в учениях. «Перед трибуной пройдут основные образцы бронетехники сухопутных войск Республики Беларусь и Российской Федерации, — сообщили в Минобороны. — Техника будет представлена основными средними танками Т-72Б и Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, боевыми машинами десанта БМД-4, артиллерийскими системами 2С5 и 2С19, реактивными системами залпового огня БМ-21 и "Торнадо"».

«Также запланирован пролет воздушного эшелона стран — участниц ССУ "Запад-2021". В небе над полигоном участники и гости церемонии увидят военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5, вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-24, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, а также учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, самолеты-штурмовики Су-25, тактические истребители МиГ-29, истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты Ил-76», — добавили в министерстве.

Церемония завершится праздничным концертом.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что войска Западного военного округа, воздушно-десантных войск и авиация военно-космических сил России, задействованные в учениях «Запад-2021» на белорусских полигонах (Брестский и Обуз-Лесновский), приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Активные этапы учений «Запад-2021» прошли 10—16 сентября на четырех белорусских и девяти росссийских полигонах. В учениях участвовало около 200 тысяч военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.