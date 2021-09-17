Генпрокуратура подтвердила, что дело по факту гибели Романа Бондаренко приостановлено
Расследование уголовного дела по факту гибели экс-спецназовца Романа Бондаренко приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
11 ноября прошлого года Роман Бондаренко спустился во двор, чтобы не дать срезать белые и красные ленты. Перед этим он написал в дворовой чат «Я выхожу». На улице его
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