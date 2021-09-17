Генпрокуратура подтвердила, что дело по факту гибели Романа Бондаренко приостановлено

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Расследование уголовного дела по факту гибели экс-спецназовца Романа Бондаренко приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

"Площадь Перемен" на улице Червякова, где был избит до смерти Роман Бондаренко

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

11 ноября прошлого года Роман Бондаренко спустился во двор, чтобы не дать срезать белые и красные ленты. Перед этим он написал в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Он умер, не приходя в сознание, в больнице 12 ноября.

Позже инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала свое расследование. Причастными к убийству названы более десятка человек, включая чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту, уже бывшего председателя Федерации хоккея РБ Дмитрия Баскова, пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

 

 

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Тэги: убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко

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