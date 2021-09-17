За минувшие сутки в страны ЕС не впустили около 270 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 270 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото DELFI носит иллюстративный характер

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 16 сентября на границе с Беларусью зафиксировали 238 попыток незаконного пересечения границы. Задержали троих граждан Конго, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали семь человек, передает БелаПАН.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили около 20 иностранцев, планировавших перейти границу со стороны Беларуси. Мигрантов фиксировали в погранзоне, примыкающей к Шальчининкскому, Варенскому и Лаздияйскому районам Литвы.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 16 сентября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 12 иностранцами. Задержанных нет.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1206 нелегальных мигрантов. За это же время 32 человека были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 384 иностранца, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорилось в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша. Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

Вместе с тем в МИД отметили, что Беларусь «готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС» по миграционной проблематике. «Граница для нас — всегда линия сотрудничества, а не разногласий», — подчеркнули в министерстве.

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