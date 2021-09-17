Видеоблогер Руслан Линник приговорен к 4 годам колонии

Суд Московского района Минска приговорил видеоблогера Руслана Линника к 4 годам колонии. Процесс вел судья Юрий Машкетов.

Линника признали виновным в нарушении четырех статей УК — клевета на президента, оскорбление президента, оскорбление представителя власти, клевета, сообщили правозащитники «Весны».

Обвинение утверждает, что клевета и оскорбления содержались в видеороликах на ютюб-канале Линника и касались Александра Лукашенко, бывшего главы КГБ Валерия Вакульчика, бывшего министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителя Геннадия Казакевича, а также министра обороны Виктора Хренина.

На суде Руслан Линник вину не признал и отказался от дачи показаний. В последнем слове блогер заявил о психологическом и физическом давлении со стороны силовиков во время следствия.

Линник признан политзаключенным.