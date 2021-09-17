Отопление в детсадах, школах и больницах Минска начнут включать 20 сентября

Отопление в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах Минска начнут включать 20 сентября, сообщили агентству «Минск-Новости» в Мингорисполкоме. Соответствующее решение городские власти приняли сегодня.

Источник: pixabay.com

Напомним, в такие объекты подача тепла производится при среднесуточной температуре в течение пяти дней +10 °C и ниже.

Что касается других потребителей, то в жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением садиков и школ), театры, общегородские бани тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.

В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, городские власти заботятся о комфорте жителей и, как только установится подходящая погода, будут приниматься решения о начале отопительного сезона у других категорий потребителей.