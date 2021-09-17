В Хельсинской комиссии США 21 сентября пройдут слушания по Беларуси
Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия США) 21 сентября проведет слушания на тему «В поисках справедливости и свободы в Беларуси».
«Прошло более года с тех пор, как массовые протесты против фальсифицированных выборов Александра Лукашенко потрясли Беларусь, —
В сообщении отмечается, что пока режим Лукашенко конфликтует с Западом, организовывает принудительную посадку самолета для задержания журналиста (речь о посадке самолета компании Ryanair и задержании блогера Романа Протасевича 23 мая 2021 года — ред.), белорусский демократический лидер Светлана Тихановская «от имени своей страны обращается ко всему миру, призывая к новым выборам, освобождению политзаключенных и [привлечению] к ответственности репрессивный режим».
В ходе слушаний приглашенные эксперты представят Хельсинской комиссии США информацию о текущей ситуации в Беларуси, включая ситуацию с независимыми СМИ, тяжелое положение политзаключенных, международно-правовые последствия насилия режима Лукашенко, а также предложения по ответным мерам и вариантам политики США.
В списке приглашенных экспертов указаны медиа-эксперт сети iSANS, представитель Координационного совета и сестра политзаключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич, старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Крамер и представитель офиса Тихановской юрист Сергей Зикрацкий.
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