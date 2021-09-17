В Хельсинской комиссии США 21 сентября пройдут слушания по Беларуси

Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия США) 21 сентября проведет слушания на тему «В поисках справедливости и свободы в Беларуси».

Сергей Зикрацкий

«Прошло более года с тех пор, как массовые протесты против фальсифицированных выборов Александра Лукашенко потрясли Беларусь, — говорится в сообщении на сайте комиссии. — Тем временем Лукашенко и его нелегитимный режим цепляются за власть, используя все более серьезные репрессии против сторонников демократии и свободы слова. Сотни политических заключенных томятся в предварительном заключении или были приговорены к многолетним тюремным срокам в ходе закрытых судебных процессов. Режим фактически ввел уголовную ответственность за независимую журналистику и мирные собрания, не существует независимой системы правосудия, чтобы привлечь власть к ответственности», передает БелаПАН.

В сообщении отмечается, что пока режим Лукашенко конфликтует с Западом, организовывает принудительную посадку самолета для задержания журналиста (речь о посадке самолета компании Ryanair и задержании блогера Романа Протасевича 23 мая 2021 года — ред.), белорусский демократический лидер Светлана Тихановская «от имени своей страны обращается ко всему миру, призывая к новым выборам, освобождению политзаключенных и [привлечению] к ответственности репрессивный режим».

В ходе слушаний приглашенные эксперты представят Хельсинской комиссии США информацию о текущей ситуации в Беларуси, включая ситуацию с независимыми СМИ, тяжелое положение политзаключенных, международно-правовые последствия насилия режима Лукашенко, а также предложения по ответным мерам и вариантам политики США.

В списке приглашенных экспертов указаны медиа-эксперт сети iSANS, представитель Координационного совета и сестра политзаключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич, старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Крамер и представитель офиса Тихановской юрист Сергей Зикрацкий.

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