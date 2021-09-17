Ученые разгадали тайну сверхновой звезды 1181 года

В 1181 году яркая точка света, такая же яркая, как планета Сатурн, была видна китайским и японским астрономам немногим более шести месяцев, прежде чем исчезнуть.Сотни лет спустя исследователи заявили, что наконец нашли источник этого загадочного явления.

Фото: НАСА

Исторические записи оставляют несколько ключей к разгадке, которые были полезны современным астрономам. Во-первых, время: эта «гостевая звезда» светила 185 дней, с 6 августа 1181 г. по 6 февраля 1182 г. Запись также указывает на ее место в небе, которое было точкой, расположенной между двумя китайскими созвездиями, Чуаньше и Хуагай, недалеко от современной Кассиопеи, передает Space.com .

Эти кусочки космической головоломки привели группу исследователей к вероятному виновнику древней вспышки: сверхновой, остатки которой теперь образуют быстро расширяющуюся туманность под названием Pa30.

Облака туманности движутся так быстро, что в новом исследовании ученые из Гонконга, Великобритании, Испании, Венгрии и Франции обнаружили, что пыль и газ Pa30 могут преодолевать расстояние от Земли до Луны за колоссальные пять минут. Используя эту скорость и произведя обратный расчет, исследователи определили, что туманность соответствует сверхновой, взорвавшейся около 1181 года.

Команда обнаружила, что туманность Pa30 образовалась из редкого и относительно слабого типа сверхновой, названного «сверхновой типа Iax».