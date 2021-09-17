Трехлетний карантин ввели в Лунинце из-за нашествия гусениц

/ Происшествия
Просмотров: 30

Специалистами Лунинецкой райгосинспекции выявилось, что среди образцов встречаются походный шелкопряд и американская белая бабочка. Последняя относится к карантинным объектам. В городе введен карантин на три года.

В Лунинце ведут обрезку и сжигание зараженных деревьев. Но гусеницы уже переметнулись на дома, сообщает «Медиа-Полесье».

Очагом распространения считается улица Железнодорожная в районе дома №4. Карантинная зона определена в радиусе километра. Гнезда насекомых там повсюду, в том числе на пятиэтажном доме, на магазине «Детский мир», на скамейках.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: карантин гусеницы бабочки Город: Лунинец

Другие материалы на эту тему:

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Введение карантина в школах: почему Лукашенко против

Введение карантина в школах: почему Лукашенко против

Минздрав не видит оснований для карантина в школах

Минздрав не видит оснований для карантина в школах