В январе—августе производство сельхозпродукции снизилось почти на 5%, промпроизводство выросло на 8,6%

В январе—августе 2021 года в Беларуси в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 14,3 млрд рублей, сообщает Белстат.

В сопоставимых ценах к аналогичному прошлогоднему периоду объем сельхозпроизводства снизился на 4,6%. При этом в организациях агропромышленного комплекса произведено продукции на 13 млрд рублей, здесь падение на 4,9%.

Объем промышленного производства за указанный период составил 97,6 млрд рублей, что на 8,6% больше уровня января—августа 2020 года. В том числе в горнодобывающей промышленности зафиксирован рост на 1,1%, в обрабатывающей — на 8,7%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 11,3%, в сфере водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 2,7%.

За восемь месяцев оптовый товарооборот составил 83,4 млрд рублей, что на 7% выше уровня января—августа 2020 года. Розничный товарооборот — 38,6 млрд рублей (+0,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду минувшего года). При этом розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% всей розницы, в январе—августе составил 35,7 млрд рублей, увеличившись на 1,3%.

Товарооборот общественного питания за рассматриваемый период составил 2,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 18,5%.

Как сообщалось, за январь—август ВВП страны увеличился на 3% к аналогичному периоду 2020 года.