В январе—августе производство сельхозпродукции снизилось почти на 5%, промпроизводство выросло на 8,6%

/ Экономика
Просмотров: 6

В январе—августе 2021 года в Беларуси в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 14,3 млрд рублей, сообщает Белстат.

В сопоставимых ценах к аналогичному прошлогоднему периоду объем сельхозпроизводства снизился на 4,6%. При этом в организациях агропромышленного комплекса произведено продукции на 13 млрд рублей, здесь падение на 4,9%.

Объем промышленного производства за указанный период составил 97,6 млрд рублей, что на 8,6% больше уровня января—августа 2020 года. В том числе в горнодобывающей промышленности зафиксирован рост на 1,1%, в обрабатывающей — на 8,7%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 11,3%, в сфере водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 2,7%.

За восемь месяцев оптовый товарооборот составил 83,4 млрд рублей, что на 7% выше уровня января—августа 2020 года. Розничный товарооборот — 38,6 млрд рублей (+0,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду минувшего года). При этом розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% всей розницы, в январе—августе составил 35,7 млрд рублей, увеличившись на 1,3%.

Товарооборот общественного питания за рассматриваемый период составил 2,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 18,5%.

Как сообщалось, за январь—август ВВП страны увеличился на 3% к аналогичному периоду 2020 года.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: промпроизводство сельхозпродукция

Другие материалы на эту тему:

Вялотекущая рецессия становится трендом белорусской экономики

Вялотекущая рецессия становится трендом белорусской экономики

Вялотекущая рецессия становится трендом белорусской экономики

Вялотекущая рецессия становится трендом белорусской экономики

Затоваренность складов бьет по белорусскому бюджету

Затоваренность складов бьет по белорусскому бюджету

Промышленность жертвует прибылью во имя выполнения госплана

Промышленность жертвует прибылью во имя выполнения госплана