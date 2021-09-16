Тихановская обсудила с представителями властей Франции подготовку новых санкций против официального Минска

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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская во время визита во Францию 15 и 16 сентября провела ряд встреч с представителями властей страны, сообщает ее пресс-служба.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

В частности, на встрече с главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом экс-кандидат в президенты вела речь о недопущении "торговли политзаключенными". По ее мнению, все из них должны выйти на свободу. Также она затронула вопросы о продолжении дипломатической изоляции официального Минска, о помощи белорусскому обществу, в том числе в выдаче виз.

На встрече с членами обеих палат французского парламента Тихановская предложила Парижу выступить в Евросоюзе с инициативой поддержки белорусских политзаключенных.

Также демлидера принял председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.

Визит белорусского политика и ее представителей в страну продлится по 18 сентября.
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Тэги: санкции против режима Лукашенко Беларусь-Франция Персона: Светлана Тихановская

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