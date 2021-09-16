Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Душанбе обсудили санкционное противостояние

Как бы ни складывалась обстановка в мире, Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху, заявил Александр Лукашенко 16 сентября на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Душанбе.

Лукашенко в первую очередь поздравил Эбрахима Раиси с недавней победой на президентских выборах.

«Как бы ни складывалась обстановка в мире, обстоятельства, Иран с Беларусью всегда находили те пути, которые приводили нас к успеху», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Во время встречи лидеры двух стран особое внимание уделили санкционному противостоянию. Лукашенко отметил, что Беларусь всегда жила под санкциями, но тем, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном.

«Если санкции и приносили какой-то вред Беларуси, Ирану, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособными, не всегда находили тот путь, по которому должны были пройти в условиях санкционного давления. Поэтому все в наших руках», — подчеркнул Лукашенко.

Эбрахим Раиси отметил, что Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности. «Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед», — заявил он.

Во время встречи было отмечено, что уровень двусторонних отношений явно не соответствует потенциалу. В ближайшее время министры иностранных дел актуализируют дорожную карту сотрудничества, по которой стороны затем будут двигаться. Причем это касается не только развития торгово-экономического взаимодействия — Беларусь и Иран заинтересованы в стратегическом сотрудничестве и намерены создать благоприятные условия для развития отношений в комплексе.

Лукашенко и президент Ирана заявили, что будут рады в следующий раз встретиться и в Тегеране, и в Минске. Тем более Раиси уже бывал в Беларуси в должности заместителя главы судебной власти Ирана. Тогда он тоже встречался с Лукашенко.