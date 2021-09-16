МАРТ отмечает стабилизацию роста потребительских цен в Беларуси

В августе 2021 года отмечалась стабилизация роста потребительских цен в годовом выражении, отмечается в обзоре Министерства антимонопольного регулирования и торговли о ценовой ситуации на потребительском рынке.

Как отмечает МАРТ, прирост индекса потребительских цен третий месяц подряд сохраняется на уровне около 9,8%, прирост цен на социально значимые товары четвертый месяц подряд — на уровне около 8,4%, передает БелаПАН.

По оценкам специалистов, на годовой прирост цен в условиях повышенных инфляционных ожиданий основное влияние оказывает прекращение ускорения роста мировых цен на продовольствие (по оценке МАРТ, в августе годовой прирост мировых цен на продовольствие составил 30,8% (38,3% в мае 2021 года).

В годовом выражении отмечается замедление прироста цен (тарифов) на хлеб и изделия хлебобулочные до 7% (7,8% в июле 2021 года), услуги пассажирского транспорта — до 12% (15,7%); бакалейные товары, в том числе муку пшеничную — до минус 0,5% (минус 0,2%), макаронные изделия — до 1,8% (2,8%), чай — до 3,7% (4,2%), сахар — до 10,4% (10,7%), масло растительное — до 53,3% (55,5%); непродовольственные товары, в том числе обувь — до 5,6% (6,6%), синтетические моющие средства — до 5,9% (9,1%), электротовары — до 8,7% (9,5%).

Одновременно, по данным МАРТ, в августе отмечались колебания годовых приростов цен на товары сегмента плодовоовощной продукции (прирост цен составил 6,8% в годовом выражении, 4,6% месяцем ранее), а также на отдельные продовольственные товары: молоко и молочные продукты — 6,3% (3,9% в июле), масло животное — 7,8% (5,1%).

В августе по сравнению с июлем 2021 года фиксировался прирост цен на молоко и молочные продукты (на 2,4% за месяц), а также сыры (на 2%) (ввиду принятия решения комиссией по ценообразованию при Совмине на фоне роста затрат на производство (ввоз) и реализацию молока и молочных продуктов), мясо и мясопродукты (1,4% за месяц), одежду и обувь (на 0,6 и 1,2% соответственно).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам августа прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,7%.

За месяц отмечается прирост цен на табачные изделия (на 2%), тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта межрегионального сообщения и регионального сообщения экономкласса (на 13,6 и 9,2% соответственно). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо (примерно 1,1% за месяц) за счет увеличения мировых котировок на нефть.