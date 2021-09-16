Правозащитники выяснили имена всех помилованных Лукашенко политзаключенных
Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» назвал всех 13 политзаключенных, которых помиловал Лукашенко.
По информации, телеграм-канала «Весны», речь идет о следующих осужденных:
1. Виктор Калиновский — 2,5 года «химии» (ст. 339 УК), наказание заменено на «домашнюю химию»;
2. Валерий Лоза — 2,5 года «химии» (ст. 369 УК);
3. Максим Шавлинский — 2 года «химии» (ст. 188);
4. Игорь Быковских — 1,5 года «химии» (ст. 369 УК);
5. Евгений Корольчук — 1 год «химии» (ст. 370 УК);
6. Сергей Рудинский — 1,5 года «химии» (ст. 369 УК);
7. Евгений Пошелюк — 2 года «химии» (ст. 391 УК);
8. Вадим Сычик — 1 год «химии» (ст. 339 УК), наказание заменено на «домашнюю химию»;
9. Александр Бобров — 2,5 года колонии общего режима (ст. 342 УК);
10. Юлия Кашеверова — 1,5 года колонии (ст. 339 УК);
11. Алексей Коршун — 2,5 года колонии (ст. 130 УК);
12. Евгений Рапин — 3 года «химии» (ст. 342 УК);
13. Евгений Говар — 2,5 года колонии (ч. 1 ст. 342 УК).