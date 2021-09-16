Правозащитники выяснили имена всех помилованных Лукашенко политзаключенных

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Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» назвал всех 13 политзаключенных, которых помиловал Лукашенко.

По информации, телеграм-канала «Весны», речь идет о следующих осужденных:

1. Виктор Калиновский — 2,5 года «химии» (ст. 339 УК), наказание заменено на «домашнюю химию»;

2. Валерий Лоза — 2,5 года «химии» (ст. 369 УК);

3. Максим Шавлинский — 2 года «химии» (ст. 188);

4. Игорь Быковских — 1,5 года «химии» (ст. 369 УК);

5. Евгений Корольчук — 1 год «химии» (ст. 370 УК);

6. Сергей Рудинский — 1,5 года «химии» (ст. 369 УК);

7. Евгений Пошелюк — 2 года «химии» (ст. 391 УК);

8. Вадим Сычик — 1 год «химии» (ст. 339 УК), наказание заменено на «домашнюю химию»;

9. Александр Бобров — 2,5 года колонии общего режима (ст. 342 УК);

10. Юлия Кашеверова — 1,5 года колонии (ст. 339 УК);

11. Алексей Коршун — 2,5 года колонии (ст. 130 УК);

12. Евгений Рапин — 3 года «химии» (ст. 342 УК);

13. Евгений Говар — 2,5 года колонии (ч. 1 ст. 342 УК).
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Тэги: Правозащитный центр Весна помилование политзаключенные в Беларуси

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