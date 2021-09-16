В ОДКБ учрежден институт спецпредставителя генсека по миротворчеству

Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании 16 сентября в Душанбе подписали ряд документов, связанных с миротворческим потенциалом блока, заявил журналистам по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Источник: ОДКБ

«Подписан протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, — сообщил он. — Эти изменения предусматривают возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через координирующее государство — член ОДКБ», передает БелаПАН.

«Еще одна новелла — учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, по этому поводу подписано отдельное решение Совета коллективной безопасности ОДКБ», — добавил он.

По словам Зася, участники саммита утвердили план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой и специальными средствами.

В связи с ситуацией в Афганистане они уточнили план оперативного развертывания коллективных сил организации в Центрально-Азиатском регионе и состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ.

Также, сообщил Зась, подписано соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) ОДКБ.

Участники саммита, по информации генсека, подписали соглашение о юрисдикции и оказании правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ. Этот документ, пояснил он, «регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности».

Помимо этого, участники Совета коллективной безопасности на три года продлили полномочия Анатолия Сидорова в качестве начальника Объединенного штаба ОДКБ и вновь утвердили кандидатуру вице-премьера РФ Юрия Борисова на должность председателя межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Также они утвердили бюджет организации на 2022 год.