Минздрав: вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым, закончившим курс вакцинации против COVID-19

Вакцинация против гриппа в Беларуси в этом году будет проводиться до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ведомство также разработало Порядок проведения вакцинации против гриппа и COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного совета по иммунизации Минздрава, рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов.

В частности, отметили в Минздраве, вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым, закончившим курс вакцинации против COVID-19, и детям до 17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Для получения прививок и против гриппа, и против COVID-19 возможна разработка индивидуального плана вакцинации.

«Такой план предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против COVID-19 и проведение вакцинации против гриппа не ранее чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19. Граждане могут сделать прививку против COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но они обязательно должны оформить письменное информированное согласие», — говорится в сообщении.

Бесплатная вакцинация против гриппа будет проводиться российской вакциной «Гриппол Плюс», на платной основе будет доступна вакцина «Ваксигрип Тетра» (Франция).