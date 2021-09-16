Защита Колесниковой и Знака подала апелляцию в Верховный суд

Защита политзаключенных Марии Колесниковой и Максима Знака 16 сентября подала в Верховный суд апелляционные жалобы на приговор, сообщает штаб Виктора Бабарико.

«Поданные сегодня жалобы можно условно назвать "предварительными". Есть возможность изложить доводы в дополнительной апелляционной жалобе не позднее чем за пять суток до начала судебного заседания», — пояснил адвокат Владимир Пыльченко.

Кроме того, сообщается, что Мария Колесникова и Максим Знак намерены от своего имени подать апелляционные жалобы из СИЗО — они могут это сделать до 20 сентября.

«Маша, например, не понимает, почему судьи пришли к выводу о ее виновности. И я тоже не сомневаюсь в том, что приговор незаконный, не основанный на доказательствах. Логично, что, если человек не совершал преступления, он не должен соглашаться с необоснованными обвинениями и судебными решениями. По этой причине мы будем добиваться отмены приговора. И в том, что рано или поздно это произойдет, я убежден», — подчеркнул адвокат.

Минский областной суд 6 сентября вынес Колесниковой и Знаку приговор: 11 лет колонии общего режима и 10 лет усиленного соответственно, напоминает БелаПАН.

Дело координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Колесниковой и юриста штаба Знака суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020 года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября задержали Знака.