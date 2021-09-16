Уполномоченный по делам религий уверен, что архиепископ Станевский внесет вклад в развитие христианских ценностей в обществе

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Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак поздравил архиепископа Иосифа (Юзефа) Станевского с назначением митрополитом Минско-Могилевским. Текст поздравления опубликовал портал Римско-католического костела в Беларуси.

«Многие века история белорусского народа была тесно связана с Римско-католическим костелом, — отметил чиновник. — Сегодня католический костел продолжает свою созидательную работу по сохранению и развитию духовного наследия Беларуси, воспитанию у граждан нашей страны милосердия, сострадания, ответственности и патриотизма. Уверен, Ваше Высокопреосвященство, что в важном духовном служении вы будете вносить значительный вклад в развитие таких востребованных в белорусском обществе традиционных христианских ценностей, которые символизируют добро, любовь, надежду и являются духовно-нравственным ориентиром для многих людей».

«Выражаю надежду, что ваш богатый духовный опыт и в дальнейшем будет находить признание у верующих, способствовать укреплению традиций самобытности и толерантности белорусского народа, сохранению межконфессионального мира и согласия в нашей стране. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жизни, Божьей помощи в благородном служении во благо костела и Отечества», — написал Румак.

Как сообщалось, 14 сентября папа римский Франциск назначил Иосифа Станевского митрополитом Минско-Могилевским. В архидиоцезию католический иерарх переведен с титулярной кафедры Табаикары (Алжир) и должности епископа Гродненской диоцезии.

За неделю до этого, 7 сентября, газета «Мінская праўда» — официальный орган Минского облисполкома — разместила на первой полосе карикатуру на белорусских католических священников, использовав нацистскую свастику. Автор карикатуры также разместил художественные изображения священников из Росицы Юрия Каширы и Антония Лещевича, которые вместе со своими прихожанами были зверски убиты гитлеровцами в 1943 году. Католическая церковь их беатифицировала (признала благословенными), так как священники отказались по предложению гитлеровцев оставить своих прихожан, чтобы остаться в живых.

Белорусские епископы выступили с резкой критикой происшествия и выразили надежду на то, что соответствующие органы государственной власти «дадут надлежащую правовую оценку этой карикатуре и публикации в газете.
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Тэги: Католическая церковь Мінская праўда Персона: Александр Румак Иосиф Станевский Город: Могилев

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