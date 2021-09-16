В Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд по количеству смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1967 пациентов с COVID-19, выписано 1589 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Зарегистрировано 13 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Это новый суточный рекорд.

В предыдущие сутки было зафиксировано 1923 новых случая коронавирусной инфекции, 14 сентября — 1630, 13-го — 1888, 12-го — 1907, 11-го — 1887, 10-го — 1859, 9-го — 1842.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 510 481 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 498 655 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерли 3966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 386 тестов на COVID-19 (днем ранее 25 455). Всего проведено 8 118 970 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 824 тыс. человек. Более 1 млн 505 тыс. из них прошли полный курс вакцинации.