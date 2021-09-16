Ландсбергис о сближении Беларуси и РФ: нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора

Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в среду во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Александр Лукашенко как непризнанный законно избранным президентом Беларуси не имеет полномочий подписывать международные соглашения. «Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство», – приводит DELFI со ссылкой на BNS слова Ландсбергиса.

«Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада», – добавил он.

Читайте также: