Ландсбергис о сближении Беларуси и РФ: нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора

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Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в среду во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Александр Лукашенко как непризнанный законно избранным президентом Беларуси не имеет полномочий подписывать международные соглашения. «Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство», – приводит DELFI со ссылкой на BNS слова Ландсбергиса.

«Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада», – добавил он.

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Габриелюс Ландсбергис Энтони Блинкен

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