Ночью на четырех метеостанциях обновились температурные минимумы

Минувшей ночью на четырех метеостанциях страны обновились температурные минимумы за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Езерище, на крайнем севере Витебской области, воздух охладился до 2,1 градуса мороза. Предыдущий антирекорд ночи в этом населенном пункте держался 15 лет (0,1 градуса ниже нуля 16 сентября 2006 года). В наступившем осеннем сезоне это пока самая низкая температура в стране.

Обновлены минимумы также в Кличеве, где температура воздуха опустилась до 1 градуса мороза (-0,5 в 1999 году), Орше — 0,6 градуса выше нуля (0,7 в 2006 году) и Мстиславле — 2 градуса тепла (3,3 в 2014-м). На метеостанции в Березинском заповеднике повторен антирекорд ночи 16 сентября 2000 года — 0,5 градуса ниже нуля.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют сильные дожди и заметное понижение дневной температуры воздуха.