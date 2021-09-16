Правозащитники: известны имена уже трех помилованных политзаключенных
Правозащитникам стали известны имена как минимум трех из 13 политзаключенных, помилованных Александром Лукашенко.
Ранее
Третий помилованный — Максим Шавлинский из Орши (на фото).
Напомним, вчера стало известно, что
«Известно, что Виктора Калиновского уже освободили. Валерий Лоза лежал в больнице с отитом, но сегодня к нему приехали из администрации волковысской «химии» и предложили собираться и ехать с ними в прокуратуру, чтобы оформить нужные документы для освобождения», — сообщает ПЦ «Весна» (лишено государственной регистрации).
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