Биржа: рубль укрепился к евро и доллару на торгах 16 сентября

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:

евро — 2,9267 белорусского рубля (-0,0197 пункта);

доллар — 2,485 белорусского рубля (-0,0074 пункта);

российский рубль — 3,4303 белорусского рубля (+0,0043 пункта).

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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