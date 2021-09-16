Биржа: рубль укрепился к евро и доллару на торгах 16 сентября
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
- евро — 2,9267 белорусского рубля (-0,0197 пункта);
- доллар — 2,485 белорусского рубля (-0,0074 пункта);
- российский рубль — 3,4303 белорусского рубля (+0,0043 пункта).
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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