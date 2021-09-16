Правозащитники узнали имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко
Правозащитникам стали известны имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко.
Как сообщает ПЦ «Вясна» (лишен регистрации), это Виктор Калиновский из Бреста и Валерий Лоза (на фото) из Светлогорска.
Калиновский был осужден к двум с половиной годам «химии» по ч. 2 ст. 339 УК за надписи на нескольких остановках и торговом киоске.
Лоза получил два с половиной года лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369). Приговор отбывал в Волковыске.
Напомним, вчера стало известно, что
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