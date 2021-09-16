Правозащитники узнали имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко

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Правозащитникам стали известны имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко.

Как сообщает ПЦ «Вясна» (лишен регистрации), это Виктор Калиновский из Бреста и Валерий Лоза (на фото) из Светлогорска.

Калиновский был осужден к двум с половиной годам «химии» по ч. 2 ст. 339 УК за надписи на нескольких остановках и торговом киоске.

Лоза получил два с половиной года лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369). Приговор отбывал в Волковыске.

Напомним, вчера стало известно, что Лукашенко помиловал 13 человек, осужденных по протестным статьям.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Виктор Калиновский Валерий Лоза

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