Правозащитники узнали имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко

Правозащитникам стали известны имена двух политзаключенных, помилованных указом Лукашенко.

Как сообщает ПЦ «Вясна» (лишен регистрации), это Виктор Калиновский из Бреста и Валерий Лоза (на фото) из Светлогорска.

Калиновский был осужден к двум с половиной годам «химии» по ч. 2 ст. 339 УК за надписи на нескольких остановках и торговом киоске.

Лоза получил два с половиной года лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369). Приговор отбывал в Волковыске.

Напомним, вчера стало известно, что Лукашенко помиловал 13 человек , осужденных по протестным статьям.