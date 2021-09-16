За сутки в Польшу не впустили более 300 нелегалов из Беларуси, в Латвию — более 20

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 311 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, сообщает в «Твиттере» Пограничная служба Польши.

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Двух мигрантов — граждан Ирака — задержали, остальных на территорию страны не впустили.

Отмечается, что 15 сентября за пособничество в нелегальном пересечении границы задержали шестерых иностранцев: двух граждан Румынии, двух — России, а также граждан Таджикистана и Украины. Их депортируют из Польши.

По данным погранслужбы, с 1 января по 12 сентября задержан 1.481 человек, незаконно попавший в Польшу из Беларуси. Половина — граждане Ирака, остальные — Сирии, Афганистана, России, Сомали, Таджикистана, Ирана, Египта, Кубы.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что за последние сутки зафиксированы попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 28 иностранцами. Семерых человек задержали — их попаданию на территорию страны не препятствовали по гуманитарным причинам.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.194 нелегальных мигранта. За это же время 32 человека были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 384 иностранца, незаконно пересекших границу.

Данные о ситуации на литовско-белорусской границе за последние двое суток отсутствуют.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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