Лукашенко обвинил коллективный Запад в ситуации с нелегальной миграцией

Миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на западных границах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября в Душанбе.

По его словам, возле белорусских границ на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники.

«Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека, — считает он. — Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию. Я уже не говорю о том, как они внутри своих стран разбираются со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений».

По мнению Лукашенко, «двойные стандарты Запада» проявляются также в «активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором» на западной границе ОДКБ, речь идет о выделении на эти цели сотен миллионов долларов.

«Пустая, никому не нужная затея, — считает он. — Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны».

По мнению Лукашенко, миграционная проблематика требует более пристального внимания. Он считает, что в ОДКБ «целесообразно придерживаться единых подходов к реагированию на риски и вызовы в этой сфере». Особенно важна «взаимная поддержка союзников на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ».

Лукашенко обратил внимание на эскалацию напряженности вокруг Афганистана и на то, что политическая обстановка внутри этой страны характеризуется нестабильностью. По его мнению, налицо «гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий», в том числе «вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ». Вместе с тем он высказал мнение, что в современных условиях и на текущей стадии ОДКБ «в целом адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы».

Проблематика Афганистана дополнительно будет обсуждена 17 сентября на совместной встрече лидеров стран ШОС и ОДКБ. Лукашенко уверен, что в текущей ситуации взаимодействие двух этих организаций «способно выступить новой весомой международной платформой для совместного обсуждения и реализации взаимовыгодных интересов». «Причем не только по проблемам Центральной Азии, но и по противодействию чужому геополитическому влиянию», — заявил он.

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