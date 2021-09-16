Лукашенко «наехал» на Зеленского

Александр Лукашенко нелицеприятно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября в Душанбе, он заявил, что в этом году НАТО провел серию учений в странах Балтии и Украине. За последние пять лет их количество увеличилось более чем вдвое — до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск — с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих.

«Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — При этом наши соседи — страны Балтии, Польша и Украина — весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение «Запад-2021». Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность».

Лукашенко заявил, что на эти учения «всегда приглашаются международные наблюдатели», но соседи «традиционно твердят про мнимые угрозы их безопасности».

«Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова, — заметил оратор. — В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику. Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?»

Читайте также: