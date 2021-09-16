Лукашенко на саммите ОДКБ пожаловался на введенные санкции

В мире возрастают риски силовых вариантов разрешения конфликтов, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 16 сентября в Душанбе.

«К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются . Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов».

По его словам, преодоление пандемии коронавируса стало «испытанием для человечества», кроме того, «весомым фактором безопасности» становятся экологические бедствия и необратимые изменения климата.

«На этом фоне особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями, — заявил он. — На наших глазах рассыпается Договор по открытому небу. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по сути, остается единственным действующим соглашением в этой сфере. Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность».

По мнению Лукашенко, система международных отношений может не выдержать конкуренции между странами Запада и КНР.

«Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем, — считает он. — Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу «Глобально соединенная Европа», которая, по сути, является альтернативной китайскому «Поясу и пути».

По словам Лукашенко, политика Европейского союза наряду с экономическими мерами предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных «демократии и европейских ценностей».

«Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что под лозунгом борьбы за права человека Запад осуществляет давление на суверенные государства: «Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов».

Причем для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги, подчеркнул он и напомнил об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Беларуси и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика — компании «Белавиа».