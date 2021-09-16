Макрон сообщил об убийстве главы ячейки ИГ, за данные о его нахождении США предлагали 5 млн долларов
Французский контингент в Сахеле уничтожил одного из самых разыскиваемых в мире террористов — главу запрещенной в России террористической организации «ИГ в Великой Сахаре» Аднана Абу Валида ас-Сахрауи.
Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, «это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле».
Как напоминает РБК, Сахель — обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Местную ячейку ИГ обвиняют в атаках на мирных жителей, военных и иностранные гуманитарные миссии.
Убитого боевика разыскивали США, за информацию о его местонахождении была объявлена награда в 5 млн долларов. Его связывали с нападением террористов 4 октября 2017 года в Нигере, в результате которого погибли четыре американских спецназовца и четверо нигерийских военнослужащих.