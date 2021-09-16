Доллар и евро падают утром в четверг

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в четверг, 16 сентября.

Евро теряет еще 0,0144 пункта — 2,932 белорусского рубля.

Доллар опускается на 0,0055 пункта — 2,4869 белорусского рубля.

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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