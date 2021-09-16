Доллар и евро падают утром в четверг
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в четверг, 16 сентября.
Евро теряет еще 0,0144 пункта — 2,932 белорусского рубля.
Доллар опускается на 0,0055 пункта — 2,4869 белорусского рубля.
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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