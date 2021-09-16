Открыто уголовное дело по факту повреждения пограничного знака вблизи Украины

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения белорусского погранзнака вблизи границы с Украиной, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По его данным, возле деревни Горавица Дрогичинского района (Брестская область), вблизи границы с Украиной, было обнаружено повреждение государственного герба на пограничном знаке. «Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина», — сообщает СК.

Дрогичинским РОСК возбуждено дело по ст. 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне Госпогранкомитет сообщил об обстреле с территории Украины белорусского пограничного знака. По информации ведомства, инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

«При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», — говорилось в сообщении.

Результаты встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины, проводится разбирательство, отметили в ведомстве.

Госпогранслужба Украины пока не комментировала сообщение белорусских коллег.