Латвия потратит полмиллиона евро на «колючку» для границы с Беларусью

Власти Латвии потратят 488,4 тысячи евро (без НДС) на колючую проволоку для временного забора на латвийско-белорусской границе.

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Поставщиком выступит фирма Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты, пишет Rus.lsm.lv .

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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