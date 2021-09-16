В Боровлянах на «зебре» сбили трехлетнего ребенка — с серьезными травмами он в больнице
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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в Боровлянах.
Как сообщается, 71-летняя водитель Suzuki Jimny сбила при повороте налево трехлетнего ребенка.
По данным ГАИ Минского района, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с бабушкой.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. В настоящее время он находится под присмотром врачей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.