В Боровлянах на «зебре» сбили трехлетнего ребенка — с серьезными травмами он в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в Боровлянах.

Как сообщается, 71-летняя водитель Suzuki Jimny сбила при повороте налево трехлетнего ребенка.

По данным ГАИ Минского района, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с бабушкой.

В результате ДТП ребенок  получил серьезные травмы. В настоящее время он находится под присмотром врачей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

 

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Тэги: ДТП детский травматизм Город: Боровляны

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