Российские войска покидают Беларусь после учений «Запад-2021»

Минобороны РФ сообщило, что войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация ВКС России, которые участвовали в учениях «Запад-2021» на полигонах «Обуз-Лесновский» и «Брестский», «приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации».

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«В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования», — сообщили в военном ведомстве.

Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 километров.